Кінець липня ознаменувався незначним укріпленням гривні. Котирування на міжбанківському валютному ринку знижувалися до 40,88-40,90 грн на позиції «бід» і 41,00 грн на позиції «оффер». Готівковий долар у столичних обмінках у вівторок 30 липня знижувався до 41,18-41,20 грн.

Початок останнього літнього місяця – серпня – ознаменувався черговим витком послаблення гривні. Лише за 2 дні минулого тижня котирування міжбанку зросли до 41,26/41,30 грн (відповідно, бід/оффер), а цінник на готівковий долар підскочив до 41,48-41,50 грн.

Чого чекати від долара у серпні? Яка можливість, що ми знову побачимо стрибок курсу, як це було в першій половині липня?

Сьогодні стало відомо, що США надали Україні 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків та рятувальників, соціальної допомоги» , — написав Шмигаль.

Оскільки отримані кошти призначені закрити дірку в українському бюджеті, логічно припустити, що їх повністю або частково буде продано Національним банком на міжбанківському валютному ринку. І щоб отримати більше гривень, є сенс продати отриману валюту дорожче.

Однак чи збирається НБУ для цього хитнути курс нагору? Думаю що ні. Недарма останнім часом керівництво Національного банку наголошує на підтримці стабільності національної валюти. Ось і минулої п'ятниці глава НБУ Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook заявив, що Національний банк України й надалі зберігатиме стійкість на валютному ринку. Нібито для цього є достатній запас міжнародних резервів.

Робити подібні заяви, щоб потім відпустити долар «у космос» та розписатися у власній безпорадності? Навряд чи чиновників з Інститутської, 9 влаштує така перспектива. Втім, залишилося з'ясувати, що саме у розумінні нацбанківського керівництва складає ця горезвісна «стабільність гривні». Якщо згадати, що у липні безготівковий долар на міжбанку сягав 41,70 грн (на позиції «оффер»), а готівковий долар у столиці продавали по 41,95 грн, то зростання до 42 грн цілком можна вважати «стабільністю».

Ще один найважливіший фактор, про який портал «Курс України» неодноразово згадував у своїх публікаціях – це задекларована нашими народними депутатами необхідність підвищення податків з метою забезпечення надходження до бюджету коштів для фінансування армії. Як відомо, Верховна Рада взяла перерву до 19 серпня, і можна припустити, що нові рішення з цього питання ми побачимо вже у вересні, а серпень пройде відносно спокійно.

Таким чином, із деякою натяжкою можна припустити, що серпень на валютному ринку пройде відносно спокійно. Події на Близькому Сході, які вже розбурхали світові валютні та фінансові ринки, навряд чи вплинуть на Україну, де зараз працюють трохи інші фактори.

Готівковий долар в Україні в найближчі два-три тижні коливатиметься в межах 41,20-42,00 грн. І лише наприкінці серпня, у разі різкого погіршення економічної ситуації в країні, долар зможе подолати позначку 42 грн та піднятися вище.