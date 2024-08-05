Конец июля ознаменовался незначительным укреплением гривны. Котировки на межбанковском валютном рынке снижались до 40,88-40,90 грн на позиции «бид» и 41,00 грн на позиции «оффер». Наличный доллар в столичных обменках во вторник 30 июля падал в цене до 41,18-41,20 грн.

Начало последнего летнего месяца – августа – ознаменовалось очередным витком ослабления гривны. Всего лишь за 2 дня на прошлой неделе котировки межбанка выросли до 41,26/41,30 грн (соответственно, бид/оффер), а ценник на наличный доллар подскочил до 41,48-41,50 грн.

Чего ждать от доллара в августе? Какая вероятность, что мы вновь увидим скачок курса, как это было в первой половине июля?

Сегодня стало известно, что США предоставили Украине 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальных пособий» , — написал Шмыгаль.

Так как полученные средства предназначены закрыть дыру в украинском бюджете, логично предположить, что они полностью или частично будут проданы Национальным банком на межбанковском валютном рынке. И чтобы получить больше гривен, имеет смысл продать полученную валюту подороже.

Однако собирается ли НБУ для этого качнуть курс вверх? Думаю, что нет. Недаром последнее время руководство Национального банка делает постоянный акцент на поддержании стабильности национальной валюты. Вот и в прошлую пятницу глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook заявил, что Национальный банк Украины и дальше будет сохранять устойчивость на валютном рынке. Якобы, для этого имеется достаточный запас международных резервов.

Делать подобные заявления, чтобы затем отпустить доллар «в космос» и расписаться в собственной беспомощности? Вряд ли чиновников с Институтской, 9 устроит такая перспектива. Впрочем, осталось выяснить, что именно в понимании нацбанковского руководства составляет эта пресловутая «стабильность гривны». Если вспомнить, что в июле безналичный доллар на межбанке доходил до 41,70 грн (на позиции «оффер»), а наличный доллар в столице продавали по 41,95 грн, то рост до 42 грн вполне можно считать «стабильностью».

Еще один важнейший фактор, о котором портал «Курс Украины» неоднократно упоминал в своих публикациях – это задекларированная нашими народными депутатами необходимость повышения налогов с целью обеспечить приток в бюджет средств для финансирования армии. Как известно, Верховная Рада взяла перерыв до 19 августа, и можно предположить, что новые решения по этому вопросу мы увидим уже в сентябре, а сам август пройдет относительно спокойно.

Таким образом, с некоторой натяжкой можно допустить, что август на валютном рынке пройдет относительно спокойно. События на Ближнем Востоке, уже взбудоражившие мировые валютные и финансовые рынки, вряд ли окажут существенное влияние на Украину, где сейчас работают немного другие факторы.

Наличный доллар в Украине в ближайшие две-три недели будет колебаться в пределах 41,20-42,00 грн. И только в конце августа, в случае резкого ухудшения экономической ситуации в стране, доллар сможет преодолеть отметку 42 грн и подняться выше.