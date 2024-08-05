"Нова пошта" збільшила кількість доставлених вантажів на майже 20%

Упродовж січня-червня 2024 року "Нова пошта" доставила 222 млн посилок та вантажів – на 17% більше, ніж за перше півріччя 2023-го.﻿ Про це йдеться у повідомленні компанії, повідомляє Економічна правда.

Чистий дохід "Нової пошти" у першому півріччі 2024 року зріс на 20% — до 20 млрд грн. При цьому чистий прибуток зменшився на 38% — до 1,49 млрд грн.

За перші шість місяців року група Nova сплатила 5,8 млрд грн податків та зборів в місцеві та державний бюджети – на 12% більше, ніж впродовж аналогічного періоду торік.

Від початку року компанія вклала 3,6 млрд грн капітальних інвестицій – на 47% більше, ніж за січень-червень 2023-го. До кінця року "Нова пошта" планує інвестувати в розвиток понад 8 млрд грн.

Нагадаємо, "Нова пошта" збільшила неконсолідований чистий дохід у першому півріччі 2024 року на 20,1% - до 20,12 млрд грн, проте чистий прибуток компанії зменшився на 38,1% - до 1,49 млрд грн.

Компанія "Нова пошта" з початку 2024 року розширила мережу в Україні на 13,2% з 26,6 тис. до 30,1 тис. точок сервісу.

Нова пошта вийшла на ринок 14 країни світу - Франції та відкрила своє соте відділення закордоном - у курортному місті Ніцца.