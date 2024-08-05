"Новая почта" увеличила количество доставленных грузов на почти 20%

В течение января-июня 2024 года "Новая почта" доставила 222 млн посылок и грузов - на 17% больше, чем за первое полугодие 2023-го.﻿ Об этом говорится в сообщении компании, сообщает Экономическая правда.

Чистый доход "Новой почты" в первом полугодии 2024 года вырос на 20% - до 20 млрд грн. При этом чистая прибыль уменьшилась на 38% - до 1,49 млрд грн.

За первые шесть месяцев года группа Nova уплатила 5,8 млрд грн налогов и сборов в местные и государственный бюджеты - на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года компания вложила 3,6 млрд грн капитальных инвестиций - на 47% больше, чем за январь-июнь 2023-го. До конца года "Новая почта" планирует инвестировать в развитие более 8 млрд грн.

Напомним, "Новая почта" увеличила неконсолидированный чистый доход в первом полугодии 2024 года на 20,1% – до 20,12 млрд грн, однако чистая прибыль компании уменьшилась на 38,1% – до 1,49 млрд грн.

Компания "Новая Почта" с начала 2024 г. расширила сеть в Украине на 13,2% с 26,6 тыс. до 30,1 тыс. точек сервиса.

"Новая почта" вышла на рынок 14 стран мира - Франции и открыла свое сотое отделение за границей - в курортном городе Ницца.