Масові протести в Бангладеш: 300 загиблих, прем'єрка залишила країну

У Бангладеш спалахнули масові протести, під час яких вже загинуло понад 300 осіб. На тлі цього прем'єр-міністр країни подала у відставку та вилетіла на військовому гелікоптері в Індію.﻿ Про це повідомляє Hindustan Times, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Протести почалися минулого місяця, коли студенти вимагали скасувати квоти, за якими 30% робочих місць в уряді було зарезервовано для сімей ветеранів, які воювали у війні за незалежність Бангладеш проти Пакистану в 1971 році.

Згодом Верховний суд країни скоротив систему квот до 5% робочих місць, з яких 3% - для родичів ветеранів. Втім, попри це, на вихідних протести відновились. Демонстранти вимагали відставки прем'єра Шейх Хасіни після того, як на протестах в липні загинули понад 200 осіб.

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La Primera Ministra Sheikh Hasina ha sido derrocada en un golpe de Estado en Bangladesh.pic.twitter.com/QFkjCLI9yI — UHN Plus (@UHN_Plus) August 5, 2024

Як стало відомо сьогодні, станом на понеділок кількість загиблих від початку масових заворушень у країні зросла до 300 осіб. Лише у неділю загинули 94 людини.

Влада закрила освітні заклади по всій країні та оголосила вихідні з понеділка по середу. Також було введено комендантську годину та припинено роботу судів на невизначений термін.

Historic image from Bangladesh today pic.twitter.com/qAH79eGPCF — Rana Ayyub (@RanaAyyub) August 5, 2024

Прем'єр пішла у відставку та полетіла в Індію

Напередодні Хасіна заявляла, що ті, хто займається "саботажем і погромами", вже не студенти, а злочинці, і з ними треба жорстко розібратися.

Втім, як стало відомо сьогодні, прем'єрка подала у відставку та полетіла до Індії на військовому гелікоптері. Перед цим повідомлялось, що протестувальники захопили її палац у Дацці, втім до цього моменту вона вже встигла його полишити.

Перебої в роботі мобільного зв'язку та інтернету

Як повідомляє видання, у країні наразі спостерігаються масові збої в роботі мобільних операторів та інтернет-зв'язку. Також Facebook і додатки для обміну повідомленнями, зокрема WhatsApp, були недоступні навіть через звичайний інтернет.

Про Бангладеш

Бангладеш - держава в Південній Азії (колишній Східний Пакистан), із трьох боків оточена територією Індії, з півдня омивається водами Бенгальської затоки, на південному сході межує з М'янмою.

У країні діє парламентський устрій з елементами представницької демократії. Президент Бангладеш вважається головою держави, але в основному виконує її представницькі функції, тобто це більш церемоніальний пост, реальна влада належить прем'єр-міністру.

Нагадаємо, що Бангладеш входить у лідери серед країн, які страждають через глобальне потепління. Зокрема, у цьому році 171 мільйон громадян країни опинились під жахливим впливом спеки, що охопила світ.