Массовые протесты в Бангладеш: 300 погибших, премьер покинула страну

В Бангладеш вспыхнули массовые протесты, в ходе которых уже погибли более 300 человек. На фоне этого премьер-министр страны подала в отставку и вылетела на военном вертолете в Индию.﻿ Об этом сообщает Hindustan Times, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Протесты начались в прошлом месяце, когда студенты потребовали отменить квоты, по которым 30% рабочих мест в правительстве было зарезервировано для семей ветеранов, воевавших в войне за независимость Бангладеш против Пакистана в 1971 году.

Впоследствии Верховный суд страны сократил систему квот до 5% рабочих мест, из которых 3% - для родственников ветеранов. Впрочем, несмотря на это, на выходных протесты возобновились. Демонстранты требовали отставки премьера Шейха Хасины после того, как на протестах в июле погибли более 200 человек.

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La Primera Ministra Sheikh Hasina ha sido derrocada en un golpe de Estado en Bangladesh.pic.twitter.com/QFkjCLI9yI — UHN Plus (@UHN_Plus) August 5, 2024

Как стало известно сегодня, по состоянию на понедельник количество погибших с начала массовых беспорядков в стране выросло до 300 человек. Только в воскресенье погибли 94 человека.

Власти закрыли образовательные учреждения по всей стране и объявили выходные с понедельника по среду. Также был введен комендантский час и прекращена работа судов на неопределенный срок.

Historic image from Bangladesh today pic.twitter.com/qAH79eGPCF — Rana Ayyub (@RanaAyyub) August 5, 2024

Премьер ушла в отставку и улетела в Индию.

Накануне Хасина заявляла, что занимающиеся "саботажем и погромами" уже не студенты, а преступники, и с ними нужно жестко разобраться.

Впрочем, как стало известно сегодня, премьер подала в отставку и улетела в Индию на военном вертолете. Перед этим сообщалось, что протестующие захватили ее дворец в Дакке, однако, к этому моменту она уже успела его покинуть.

Перебои в работе мобильной связи и Интернета

Как сообщает издание, в стране наблюдаются массовые сбои в работе мобильных операторов и интернет-связи. Facebook и приложения для обмена сообщениями, в частности WhatsApp, были недоступны даже через обычный интернет.

О Бангладеш

Бангладеш - государство в Южной Азии (бывший Восточный Пакистан), с трех сторон окруженное территорией Индии, с юга омывается водами Бенгальского залива, на юго-востоке граничит с Мьянмой.

В стране действует парламентское устройство с элементами представительной демократии. Президент Бангладеш считается главой государства, но в основном выполняет его представительские функции, то есть это более церемониальный пост, реальная же власть принадлежит премьер-министру.

Напомним, что Бангладеш входит в лидеры среди стран, страдающих глобальным потеплением. В частности, в этом году 171 миллион граждан страны оказались под чудовищным влиянием жары, охватившей мир.