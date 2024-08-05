Україна допоможе Малаві з продовольством за програмою Grain from Ukraine – МЗС

Україна допоможе Малаві вирішити питання продовольчої безпеки у рамках програми Grain From Ukraine. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з президентом Малаві Лазарусом Чакверою, повідомляє Укрінформ.

Глава української дипломатії поінформував, що мав честь бути прийнятим президентом Малаві Лазарусом Чакверою у Лілонгве. Він також зазначив, що Україна цінує тверду та послідовну позицію Малаві щодо російської агресії проти України, а також її підтримку комюніке Саміту миру.

"Україна не тільки вдячна, ми також хочемо бути корисними. Ми усвідомлюємо серйозний вплив зміни клімату на продовольчу безпеку Малаві. За дорученням президента Зеленського я передав, що Україна вирішила допомогти Малаві в рамках нашої програми Grain From Ukraine" , - написав Кулеба.

Він додав, що під час зустрічі з президентом Малаві сторони також обговорювали потенціал для взаємовигідної співпраці в сільському господарстві, фармації, цифровізації та інших сферах.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 4 серпня розпочав четверте африканське турне, в ході якого відвідає Малаві, Замбію та Маврикій. Всі три країни міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії.