Украина поможет Малави с продовольствием по программе Grain from Ukraine – МИД

Украина поможет Малави решить вопрос продовольственной безопасности в рамках программы Grain From Ukraine. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи с президентом Малави Лазарусом Чакверой, сообщает Укринформ.

Глава украинской дипломатии проинформировал, что имел честь быть принятым президентом Малави Лазарусом Чакверой в Лилонгве. Он также отметил, что Украина ценит твердую и последовательную позицию Малави по отношению к российской агрессии против Украины, а также ее поддержку коммюнике Саммита мира.

"Украина не только благодарна, мы также хотим быть полезными. Мы отдаем себе отчет в серьезном влиянии изменения климата на продовольственную безопасность Малави. По поручению президента Зеленского я передал, что Украина решила помочь Малави в рамках нашей программы Grain From Ukraine" , - написал Кулеба.

Он добавил, что во время встречи с президентом Малави стороны также обсуждали потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в сельском хозяйстве, фармации, цифровизации и других областях.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 августа начал четвертое африканское турне, в ходе которого посетит Малави, Замбию и Маврикий. Все три страны Министр иностранных дел Украины посетит впервые в истории.