У Литві уряд виділив майже 9 млн євро на підтримку біженців з України

Литовський уряд минулого тижня виділив сукупно майже 9 млн євро на різні програми підтримки для українців, які оформили тимчасовий захист у Литві, повідомляє Європейська правда.

Уряд Литви виділив 8,7 млн євро з коштів, запозичених від імені держави, на програми Міністерства соціальної політики і праці з підтримки українців у Литві.

Ще майже 10 тисяч євро виділили на Міністерство охорони здоров’я.

Кошти підуть на виплати-допомогу з догляду з дитиною, соціальну підтримку для школярів, часткову компенсацію оплати комунальних послуг, оренди житла тощо.

У Міністерстві соціальної політики і праці зазначили у коментарі BNS, що загалом Литва витратила на підтримку українців, що приїхали в країну через війну, понад 114 млн євро.

За підрахунками центрального банку Литви, у 2023 році українці у Литві згенерували близько 1% ВВП країни.