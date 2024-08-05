В Литве правительство выделило почти 9 млн евро на поддержку беженцев из Украины

Литовское правительство на прошлой неделе выделило совокупно почти 9 млн евро на различные программы поддержки для украинцев, которые оформили временную защиту в Литве, сообщает Европейская правда.

﻿Правительство Литвы выделило 8,7 млн евро из средств, заимствованных от имени государства, на программы Министерства социальной политики и труда по поддержке украинцев в Литве.

Еще почти 10 тысяч евро выделили на Министерство здравоохранения.

Средства пойдут на выплаты-пособия по уходу с ребенком, социальную поддержку для школьников, частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг, аренды жилья и тому подобное.

В Министерстве социальной политики и труда отметили в комментарии BNS, что в целом Литва потратила на поддержку украинцев, приехавших в страну из-за войны, более 114 млн евро.

По подсчетам центрального банка Литвы, в 2023 году украинцы в Литве сгенерировали около 1% ВВП страны.