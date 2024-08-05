У більшості областей оголошували тривогу через загрозу балістики (Оновлено)
У більшості областей України вдень 5 серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.
Про це попередили Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", – йдеться в повідомленні.
Станом на 15:37 мапа повітряної тривоги виглядає так:
15:32 ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Миколаївщині.
15:51 Швидкісна ціль на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
16:06 Ракета на Миколаївщину з Херсонщини.
16:14 Миколаїв – терміново в укриття.
16:27 Відбій загрози