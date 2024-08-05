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У більшості областей оголошували тривогу через загрозу балістики (Оновлено)

У більшості областей України вдень 5 серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Про це попередили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", ﻿– йдеться в повідомленні.

Станом на 15:37 мапа повітряної тривоги виглядає так:

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15:32 ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Миколаївщині.

15:51 Швидкісна ціль на Миколаївщині у північно-західному напрямку.

16:06 Ракета на Миколаївщину з Херсонщини.

16:14 Миколаїв – терміново в укриття.

16:27 Відбій загрози

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