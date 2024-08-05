В большинстве областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики (Обновлено)

В большинстве областей Украины днем 5 августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.

Об этом предупредили Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие" , – говорится в сообщении.

По состоянию на 15:37, карта воздушной тревоги выглядит так:

15:32 ВСУ сообщили о скоростной цели в Николаевской области.

15:51 Скоростная цель на Николаевщине в северо-западном направлении.

16:06 Ракета на Николаевщину из Херсонщины.

16:14 Николаев – срочно в укрытие.

16:27 Отбой угрозы