Болгарія йде на чергові нові парламентські вибори

В Болгарії популістській партії "Є такий народ" (ІТН) не вдалось домовитись про формування уряду, тож на країну чекають нові парламентські вибори – сьомі за понад три роки.﻿ З посиланням на місцеве видання Nova.bg, повідомляє Європейська правда.

Після останньої зустрічі з найбільшою за чисельністю парламентською групою – ГЄРБ-СДС – стало зрозуміло, що партія ІТН не зможе зібрати необхідну більшість у 121 голос для формування уряду.

"Спіраль безрезультатних виборів продовжує розкручуватися. Це не тільки викликає роздратування, але й запускає низку деструктивних процесів – відчуження громадян від демократичного вибору та блокування багатьох інституцій" , – зазначив президент Болгарії Румен Радев.

Він закликав до змістовної політичної дискусії та чесної гри у найближчі місяці.

"Якщо і є щось позитивне у тому, що відбулося, то це те, що ми поговорили з усіма політичними партіями, окрім однієї. Була атмосфера чутності" , – сказав представник ІТН Тошко Йорданов, який повернув президенту мандат на формування уряду невиконаним.

Тепер Радев має призначити тимчасовий уряд або перепризначити нинішній.

Президент повинен обрати прем'єр-міністра після консультацій з парламентськими фракціями. Він вже запросив для консультацій спікерку парламенту Раю Назарян.

"Вона є єдиним кандидатом на посаду прем'єр-міністра, з яким я не обговорював можливості. З усіма іншими можливими кандидатами в прем'єр-міністри я вже говорив, але вислухаю їх ще раз, щоб дізнатися, чи не змінилася їхня позиція. Ви пам'ятаєте, що раніше вони категорично відмовлялися від посади прем'єр-міністра" , – сказав президент.

Попередні дві спроби формування уряду, коли мандат мали найбільші парламентські блоки ГЄРБ-СДС та "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", також зазнали невдачі – насамперед через позицію третього за розміром у парламенті Руху за права і свободи Деляна Пеєвського, який відмовився входити з обома в коаліцію.