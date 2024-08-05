Болгария идет на очередные новые парламентские выборы

В Болгарии популистской партии "Есть такой народ" (ИТН) не удалось договориться о формировании правительства, поэтому страну ждут новые парламентские выборы – седьмые за более чем три года. Со ссылкой на местное издание Nova.bg, сообщает Европейская правда.

После последней встречи с крупнейшей по численности парламентской группой – ГЕРБ-СДС – стало понятно, что партия ИТН не сможет собрать необходимое большинство в 121 голос для формирования правительства.

"Спираль безрезультатных выборов продолжает раскручиваться. Это не только вызывает раздражение, но и запускает ряд деструктивных процессов – отчуждение граждан от демократического выбора и блокирование многих институтов" , – отметил президент Болгарии Румен Радев.

Он призвал к содержательной политической дискуссии и честной игре в ближайшие месяцы.

"Если и есть что-то положительное в том, что произошло, то это то, что мы поговорили со всеми политическими партиями, кроме одной. Была атмосфера, что нас слышали" , – сказал представитель ИТН Тошко Йорданов, который вернул президенту мандат на формирование правительства невыполненным.

Теперь Радев должен назначить временное правительство или переназначить нынешнее.

Президент должен выбрать премьер-министра после консультаций с парламентскими фракциями. Он уже пригласил для консультаций спикера парламента Раю Назарян.

"Она является единственным кандидатом на должность премьер-министра, с которым я не обсуждал возможности. Со всеми остальными возможными кандидатами в премьер-министры я уже говорил, но выслушаю их еще раз, чтобы узнать, не изменилась ли их позиция. Вы помните, что раньше они категорически отказывались от должности премьер-министра" , – сказал президент.

Предыдущие две попытки формирования правительства, когда мандат имели крупнейшие парламентские блоки ГЕРБ-СДС и "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария", также потерпели неудачу – прежде всего из-за позиции третьего по величине в парламенте Движения за права и свободы Деляна Пеевского, который отказался входить с обоими в коалицию.