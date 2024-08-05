"Нафтогаз" продовжив термін передачі показань лічильників

Українці кожного місяця мають передавати дані своїх лічильників щодо користування комунальними послугами. Однак у компанії "Нафтогаз" попередили про проблеми з особистим кабінетом. З посиланням на пресслужбу "Нафтогазу", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Зазвичай, користувачі "Нафтогазу" мали передавати дані до 5 числа місяця, який йде за розрахунковим. Однак цього разу цей строк було подовжено до 7 числа.

У "Нафтогазі" таке рішення пояснили технічним проблемами з особистим кабінетом користувача, який все ще не працює.

"Тепер у вас є більше часу, щоб спокійно передати свої показання. Ми розуміємо, що технічні проблеми могли створити незручності, тому зробили все можливе, щоб ви не хвилювалися та встигли вчасно. Ми продовжуємо працювати над відновленням роботи всіх сервісів і дякуємо за ваше розуміння!" , - сказано у повідомленні.

Дані з газового лічильника можна передати й альтернативними способами: