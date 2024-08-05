"Нафтогаз" продлил срок передачи показаний счетчиков

Украинцы каждый месяц должны передавать данные своих счетчиков по пользованию коммунальными услугами. Однако в компании "Нафтогаз" предупредили о проблемах с личным кабинетом. Со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Обычно, пользователи "Нафтогаза" должны были передавать данные до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Однако в этот раз этот срок был продлен до 7 числа.

В "Нафтогазе" такое решение объяснили техническими проблемами с личным кабинетом пользователя, который все еще не работает.

"Теперь у вас есть больше времени, чтобы спокойно передать свои показания. Мы понимаем, что технические проблемы могли создать неудобства, поэтому сделали все возможное, чтобы вы не волновались и успели вовремя. Мы продолжаем работать над возобновлением работы всех сервисов и благодарим вас за ваше понимание!" , - говорится в сообщении.

Данные по газовому счетчику можно передать и альтернативными способами: