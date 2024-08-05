У РФ затримали ще одного генерала з команди Шойгу - ЗМІ

У Росії затримали заступника начальника головного управління інноваційного розвитку Міноборони РФ генерал-майора Володимира Шестерова у справі про корупцію. З посиланням на видання The Moscow Times, повідомляє Новое время.

Володимира Шестерова звинувачують у розкраданні бюджетних коштів, виділених на функціонування парку «Патріот» та конгресно-виставкового центру. Справу відкрили за частиною 4 статті 159 КК РФ (шахрайство). Наразі вирішується питання про арешт генерала.

Шестеров став п’ятим генералом, якого затримали з кінця квітня 2024 року.

26 липня стало відомо про арешт колишнього заступника міністра оборони країни-агресорки генерала Дмитра Булгакова. Його звинувачують у завданні збитків на 1,3 млрд рублів через постачання неякісних пайків у російську армію за завищеною ціною. Наразі він перебуває у СІЗО Бутирка.

2 серпня російська влада заарештувала колишнього заступника командира з тилу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Московського військового округу, полковника Дмитра Пєшкова.