В РФ задержали еще одного генерала из команды Шойгу – СМИ

В России задержан заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров по делу о коррупции. Со ссылкой на издание The Moscow Times, сообщает Новое время.

Владимира Шестерова обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Дело открыли по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас решается вопрос об аресте генерала.

Шестеров стал пятым генералом, которого задержали с конца апреля 2024 года.

26 июля стало известно об аресте бывшего заместителя министра обороны страны-агрессора генерала Дмитрия Булгакова. Его обвиняют в нанесении ущерба на 1,3 млрд рублей из-за поставок некачественных пайков в российскую армию по завышенной цене. Сейчас он находится в СИЗО Бутырка.

2 августа российские власти арестовали бывшего заместителя командира по тылу 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Московского военного округа, полковника Дмитрия Пешкова.