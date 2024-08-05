МЗС України відреагувало на рішення Малі про розрив дипвідносин

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Перехідного уряду Республіки Малі про розрив дипломатичних відносин з Україною є недалекоглядним та поспішним, особливо на фоні зусиль України гарантувати неприпустимість посягань на суверенітет інших країн, в тому числі і африканських, повідомляє Дзеркало тижня.

«Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн та рішуче відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито «підтримці Україною міжнародного тероризму» , - йдеться у заяві відомства у відповідь на повідомлення малійського Міністерства закордонних справ.

У відомстві нагадали, що українські миротворці з 2019 по 2022 роки брали участь у складі Місій ООН у Малі для реалізації низки операцій для підтримання миру в країні під егідою ООН.

Водночас в МЗС підкреслили, що Росія, війну якої проти України офіційно підтримали в уряді Малі, системно порушує Цілі та Принципи Статуту ООН, які зокрема гарантують право країн Африки на вільне майбутнє.

«Прикро, що Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин із Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події» , - підкреслюють у міністерстві.

Малійському уряду нагадали, що атаковані на території Малі російські угрупування групи «Вагнер» використовують терористичні методи та причетні до низки злочинів, вбивств цивільного населення та жорстокого поводження з військовополоненими не тільки в Україні, а й у країнах Африки.

Дипломатичне представництво України зазначило, що Київ залишає за собою право «вжити всіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на недружні дії Перехідного уряду Республіки Малі».