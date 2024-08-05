МИД Украины отреагировал на решение Мали о разрыве дипотношений

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Переходного правительства Республики Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной недальновидно и поспешно, особенно на фоне усилий Украины гарантировать недопустимость посягательств на суверенитет других стран, в том числе и африканских, сообщает Зеркало недели.

«Украина безоговорочно соблюдает нормы международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения Переходного правительства Мали в якобы «поддержке Украиной международного терроризма» , - говорится в заявлении ведомства в ответ на сообщение малийского Министерства иностранных.

В ведомстве напомнили, что украинские миротворцы с 2019 по 2022 годы участвовали в составе Миссий ООН в Мали для реализации ряда операций по поддержанию мира в стране под эгидой ООН.

В то же время в МИДе подчеркнули, что Россия, войну которой против Украины официально поддержали в правительстве Мали, системно нарушает Цели и Принципы Устава ООН, которые в частности гарантируют право стран Африки на свободное будущее.

«Досадно, что Переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к данному событию» , - подчеркивают в министерстве.

Малийскому правительству напомнили, что атакованные на территории Малые российские группировки группы «Вагнер» используют террористические методы и причастны к ряду преступлений, убийствам гражданского населения и жестокому обращению с военнопленными не только в Украине, но и в странах Африки.

Дипломатическое представительство Украины отметило, что Киев оставляет за собой право «принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия Переходного правительства Республики Мали».