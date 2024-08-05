Енергетики повідомили, що у вівторок відключень світла не буде
В Україні завтра, 6 серпня, графіки відключення світла застосовувати не планують. Така ситуація спостерігається вже тиждень. З посиланням на "Укренерго", пише Іван Носальський, РБК-Україна.
"Завтра, 6 серпня, заходи обмеження споживання не застосовуватимуться", - сказано в повідомленні компанії.
Там закликали українців користуватися потужними електроприладами у період з 11:00 до 15:00.
При цьому в "Укренерго" зазначили, що якщо ситуація зміниться, про це повідомлять додатково.