Энергетики сообщили, что во вторник отключений света не будет
В Украине завтра, 6 августа, графики отключения света применять не планируют. Такая ситуация наблюдается уже неделю. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
"Завтра, 6 августа, меры ограничения потребления применяться не будут", - сказано в сообщении компании.
Там призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в период с 11:00 до 15:00.
При этом в "Укрэнерго" отметили, что если ситуация изменится, то об этом сообщат дополнительно.