Энергетики сообщили, что во вторник отключений света не будет

В Украине завтра, 6 августа, графики отключения света применять не планируют. Такая ситуация наблюдается уже неделю.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Завтра, 6 августа, меры ограничения потребления применяться не будут" , - сказано в сообщении компании.

Там призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в период с 11:00 до 15:00.

При этом в "Укрэнерго" отметили, что если ситуация изменится, то об этом сообщат дополнительно.