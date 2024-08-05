Росія вдруге за рік використала північнокорейську ракету KN-23 - ЗМІ

Російські окупанти намагалися в середу, 31 липня, вдарити по Київщині північнокорейською балістичною ракетою KN-23. Проте та не долетіла до цілі. З посиланням на українське спеціалізоване видання Defense Express, повідомляє Корреспондент.

Ракета летіла у напрямку Білої Церкви, та впала на території Київської області. Можливою причиною цього міг бути її вибух у повітрі, вважає ЗМІ.

Видання зауважує, що на місці падіння ракети знайдено уламки з маркуванням, яке наносять на KN-23. Країна-агресор уже використовувала для ударів по Україні такі ракети на початку 2024 року.

ЗМІ нагадує, що востаннє використання Росією балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні фіксували 27 лютого 2024 року.

Балістичні ракети КНДР, якими користується Росія, обладнані бойовою частиною з фугасним спорядженням, потужність якої становить до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

Максимальний радіус дії KN-23 становить 650 км.

Як відомо, 19 червня лідери Росії та КНДР Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.