Россия второй раз за год использовала северокорейскую ракету KN-23 - СМИ

Российские оккупанты пытались в среду, 31 июля, ударить по Киевщине северокорейской баллистической ракетой KN-23. Однако та не долетела до цели. Со ссылкой на украинское специализированное издание Defense Express, сообщает Корреспондент.

Ракета летела в направлении Белой Церкви и упала на территории Киевской области. Возможной причиной этого мог быть взрыв в воздухе, считает СМИ.

Издание отмечает, что на месте падения ракеты найдены обломки с маркировкой, которую наносят на KN-23. Страна-агрессор уже использовала для ударов по Украине такие ракеты в начале 2024 года.

СМИ напоминает, что последний раз использование Россией баллистических ракет KN-23 для ударов по Украине фиксировали 27 февраля 2024 года.

Баллистические ракеты КНДР, которыми пользуется Россия, оборудованы боевой частью с фугасным снаряжением, мощность которой составляет до 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Максимальный радиус действия KN-23 составляет 650 км.

Как известно, 19 июня лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.