Окупанти намагаються приховати спалах холери у Криму

У трьох містах тимчасово окупованого Криму зафіксовано спалах захворювання на холеру. Окупанти намагаються приховати інформацію про епідемію.З посиланням на пресслужбу представництва президента в Криму, повідомляє Новое время.

«У Криму в Сімферополі, Джанкої та Феодосії зафіксовано спалах захворювання на холеру, яку окупаційна адміністрація намагається приховати» , — йдеться у повідомленні.

Представництво пише, що раніше окупанти закрили пляжі у Феодосії через прорив колектора і злиття нечистот у море. Зазначається, що це могло призвести до спалаху хвороби.

Раніше повідомлялося, що серед військовослужбовців РФ у Херсонській області та Криму шириться епідемія холери.