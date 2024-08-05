Оккупанты пытаются скрыть вспышку холеры в Крыму

В трех городах временно оккупированного Крыма зафиксирована вспышка заболевания холерой. Оккупанты пытаются скрыть информацию об эпидемии. Со ссылкой на пресс-службу представительства президента в Крыму, сообщает Новое время.

«В Крыму в Симферополе, Джанкое и Феодосии зафиксирована вспышка заболевания холерой, которую оккупационная администрация пытается скрыть» , — говорится в сообщении.

Представительство пишет, что ранее оккупанты закрыли пляжи в Феодосии из-за прорыва коллектора и слива нечистот в море. Отмечается, что это могло привести к вспышке болезни.

Ранее сообщалось, что среди военнослужащих РФ в Херсонской области и Крыму распространяется эпидемия холеры.