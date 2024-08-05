Нардеп Чернєв: F-16 в Україні - сучасної модифікації та з новітнім обладнанням

Україна отримала від західних партнерів сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіонікою та радарами для наведення ракет на цілі.Про це заявив нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони України Єгор Чернєв, повідомляє Новое время.

За його словами, в Україну надійшла перша партія літаків F-16. Далі українські сили мають отримати інші винищувачі від Нідерландів, Бельгії, Данії та Норвегії.

Чернєв стверджує, що Україна зможе отримати необхідний мінімум літаків, щоб закрити небо й відбивати атаки окупантів ракетами, дронами й літаками.

«Ми отримали сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі тощо. Також пропрацьовуються всі можливі варіанти, щоб далі для цих машин ми отримали й далекобійну зброю, яка виробляється в Європі та США. Процес триває, і сподіваюся, що ми побачимо такі ракети в Україні» , — зазначив нардеп.

Він додав, що важливим питанням залишається підготовка пілотів ЗСУ і технічного персоналу для обслуговування F-16.