Нардеп Чернев: F-16 в Украине – современной модификации и с новейшим оборудованием

Украина получила от западных партнеров современную модификацию F-16 с новейшей авионикой и радарами для наведения ракет на цели. Об этом заявил нардеп и заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины Егор Чернев, сообщает Новое время.

По его словам, в Украину поступила первая партия самолетов F-16. Далее украинские силы должны получить другие истребители от Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии.

Чернев утверждает, что Украина сможет получить необходимый минимум самолетов, чтобы закрыть небо и отражать атаки оккупантов ракетами, дронами и самолетами.

«Мы получили современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и тому подобное. Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США. Процесс продолжается, и надеюсь, что мы увидим такие ракеты в Украине» , — отметил нардеп.

Он добавил, что важным вопросом остается подготовка пилотов ВСУ и технического персонала для обслуживания F-16.