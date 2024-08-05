Зеленский анонсировал решения, которые помогут школам работать офлайн

Кабінет міністрів України готує технічні рішення, які дадуть можливість українським школам працювати в офлайн-режимі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, повідомляє Новое время.

«Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет — по максимуму допомогти школам у всіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритись для дітей і працювати офлайн» , — сказав президент.

Він зауважив, що наразі уряд готує кілька технічних рішень, які допоможуть у цьому питанні.﻿﻿﻿

Раніше в Міносвіти заявляли, що впроваджують комплексну політику Школа офлайн для надання доступу до безпечної очної освіти, а також для підвищення якості дистанційного навчання.

У липні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що новий навчальний рік у загальній середній школі розпочнеться 2 вересня та закінчиться 30 червня 2025 року.