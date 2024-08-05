Зеленский анонсировал решения, которые помогут школам работать офлайн

Кабинет министров Украины готовит технические решения, позволяющие украинским школам работать в офлайн-режиме. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, сообщает Новое время.

«Сейчас много вопросов по подготовке нового учебного года. Наш приоритет — по максимуму помочь школам во всех регионах, где безопасность это позволяет, открыться для детей и работать офлайн» , — сказал президент.

Он отметил, что сейчас правительство готовит несколько технических решений, которые помогут в этом вопросе.﻿

Ранее в Минобразования заявляли, что внедряют комплексную политику Школа офлайн для предоставления доступа к безопасному очному образованию, а также для повышения качества дистанционного обучения.

В июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что новый учебный год в общей средней школе начнется 2 сентября и закончится 30 июня 2025 года.



