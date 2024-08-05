Шойгу приїхав до Ірану на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході

Колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ірану на тлі масштабної ескалації на Близькому Сході для «зміцнення двосторонніх відносин». Про це пише Bild, повідомляє Новое время.

Іранське агентство Tasnim повідомило, що Шойгу зустрівся з та начальником штабу армії Мохаммадом Багері та новим президентом Ірану Масудом Пезешкіяном. Також він збирається зустрітись із секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Акбаром.

Водночас ізраїльське видання Channel 14 3 серпня повідомило, що Росія почала масово надавати Ірану нову зброю, готуючись до можливої ​​війни проти Ізраїлю.

За даними Channel 14, Росія, ймовірно, розгорнула передові системи електронної боротьби в Ірані, зокрема й ті, які можуть пошкодити або вивести з ладу військові системи на відстані до 5000 кілометрів.

Крім того, є повідомлення про передачу ракет Іскандер, а також прибуття в Іран російських Іл-76 з боєприпасами й військовою технікою.

За даними Axios, влада США вважає, що напад Ірану на Ізраїль може розпочатися вже 5 серпня.

Видання повідомило, що держсекретар США Ентоні Блінкен проінформував міністрів закордонних справ країн G7 про можливу атаку Ірану на Ізраїль «у найближчі 24−48 годин». Водночас у доповіді зазначається, що в Білому домі «не знають точних термінів нападу».

Адміністрація президента Джо Байдена запевнила Ізраїль, що він може твердо розраховувати на підтримку американських військових у разі атаки з боку Ірану.

Міністр оборони США Ллойд Остін 4 серпня поговорив телефоном зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Ґалантом — вони обговорили, зокрема, розгортання американських військ на Близькому Сході як запобіжний захід.