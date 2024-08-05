Шойгу приехал в Иран на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Иран на фоне масштабной эскалации на Ближнем Востоке для укрепления двусторонних отношений. Об этом пишет Bild, сообщает Новое время.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что Шойгу встретился с начальником штаба армии Мохаммадом Багери и новым президентом Ирана Масудом Пезешкияном. Также он собирается встретиться с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром.

В то же время израильское издание Channel 14 3 августа сообщило, что Россия начала массово предоставлять Ирану новое оружие, готовясь к возможной войне против Израиля.

По данным Channel 14, Россия, вероятно, развернула передовые системы электронной борьбы в Иране, в том числе и те, которые могут повредить или вывести из строя военные системы на расстоянии до 5000 километров.

Кроме того, есть сообщения о передаче ракет Искандер, а также прибытие в Иран российских Ил-76 с боеприпасами и военной техникой.

По данным Axios, власти США считают, что нападение Ирана на Израиль может начаться уже 5 августа.

Издание сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал министров иностранных дел стран G7 о возможной атаке Ирана на Израиль «в ближайшие 24−48 часов». В то же время в докладе отмечается, что в Белом доме «не знают точных сроков нападения».

Администрация президента Джо Байдена заверила Израиль, что он может твердо рассчитывать на поддержку американских военных в случае атаки со стороны Ирана.

Министр обороны США Ллойд Остин 4 августа поговорил по телефону со своим израильским коллегой Йоавом Галантом — они обсудили, в частности, развертывание американских войск на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности.