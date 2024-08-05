Оточення Медведчука досі на посадах у системі адвокатури України - ЗМІ

Оточення екснардепа від забороненої ОПЗЖ та кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука продовжує зберігати вплив та посади в системі української адвокатури. З посиланням на матеріали Bihus.info, повідомляє Новое время.

Журналісти нагадали, що 2012 року відповідно до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність було створено Національну асоціацію адвокатів України — професійну організацію, до складу якої автоматично увійшли всі адвокати країни. Ця структура об'єднує в собі органи самоврядування, які впливають на те, кому видавати свідоцтво адвоката, а кого його позбавляти.

Від початку створення асоціації її очолила Лідія Ізовітова, яку в медіа та в адвокатському середовищі називають «людиною Медведчука», повідомляють журналісти. Попри те, що термін її перебування на посаді закінчився ще 2022 року, вона досі є головою асоціації.

Засновниця ініціативи «Голка» Ірина Федоров заявила, що вибори в асоціації не проводять, посилаючись на те, що в країні воєнний стан.

«Свої 10 років вона пробула — це факт. Вибори вони не проводять, вони кажуть — воєнний стан. Але слухайте, ми розуміємо, що це просто казки, подивіться на Верховний суд, там є Велика Палата. І в умовах воєнного стану люди собі провели й вибрали новий склад Великої Палати» , — заявила вона.

З початку 2000-х років Ізовітова та Медведчук «перетиналися» в організації Спілка адвокатів України. Зокрема, Медведчук був її засновником, а Ізовітова — віцепрезидентом. Водночас, тоді Ізовітова обіймала посаду у Вищій раді юстиції, яка відповідала за формування суддівського корпусу.

Адвокати заявляють, що понад десять років «правління» Ізовітової Національна асоціація та Рада адвокатів не висловлювали позицій щодо історичних державних подій.

Так, Національна асоціація адвокатів України 2014 року не засудила диктаторські закони 16 січня і не висловила позиції щодо дій режиму Януковича та побиття людей на Майдані під час Революції Гідності. Тоді група адвокатів підписала акт недовіри до керівництва Національної асоціації адвокатів України.

У 2016 році ні сама Ізовітова, ні очолювана нею Національна асоціація адвокатів жодним чином не відреагувала на створений у так званій ДНР реєстр адвокатів, ідеться в матеріалі.

Уже 2023 року на сайті Національної асоціації Ізовітова критикує зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт, що пропонує запровадити кримінальну відповідальність для адвокатів, які працюють на окупованих територіях, визнаючи легітимність влади окупантів.

«З 2014 року керівництво Національної асоціації не висловило жодного слова щодо дій Росії. Не ініційовано притягнення до відповідальності щодо жодного зрадника і колаборанта» , — заявив адвокат, військовослужбовець ЗСУ Ілля Костін.

«Важливу посаду в структурах української адвокатури обіймає колишня парламентська помічниця Віктора Медведчука Зоя Темнохудова» , — зазначають журналісти.

Темнохудова була не лише помічницею, а й поділяла ідеологічні цінності політика Медведчука. Зокрема, 2020 року в інтерв'ю місцевому медіа вона зазначила, що їй імпонують ідеї мирної України, які відстоює Медведчук.

Темнохудова — адвокатка із Закарпаття, а також депутатка Закарпатської обласної ради від ПЗЖМ (раніше відома як ОПЗЖ).

2022 року Рада адвокатів Закарпаття обрала Темнохудову своєю представницею до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України. Ця структура контролює складання кваліфікаційних іспитів адвокатами та дисциплінарним провадженням.

Темнохудова відмовилася давати коментарі Bihus.Info, заявивши, що вона не спілкується з журналістами «з цього приводу». На запитання: чи вважає Темнохудова Віктора Медведчука державним зрадником, жінка відповіла: «Доброго вечора».

Ще один адвокат Ігор Кириленко. У 90-х роках працював у міжнародній юридичній компанії Бі.Ай.Ем, співзасновником якої був Медведчук. Також був консультантом Спілки адвокатів України, яку тоді Медведчук очолював.

Також Кириленко представляв Медведчука в судах. Зокрема, у справі про заборону видавництва книги Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса, де Медведчуку не подобалася згадка про нього.

Крім самого Віктора Медведчука, Кириленко представляв у суді інтереси його брата — Сергія, на якого була записана частина компаній по сімейній орбіті держредактора.

У 2020 році Кириленко став депутатом Київради від партії ОПЗЖ. Наразі він входить до складу регламентної комісії Київради. Кириленко відмовився говорити з Bihus.Info.