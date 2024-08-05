Окружение Медведчука до сих пор на должностях в системе адвокатуры Украины - СМИ

Окружение экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ и кума русского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука продолжает сохранять влияние и должности в системе украинской адвокатуры. Со ссылкой на материалы Bihus.info, сообщает Новое время.

Журналисты напомнили, что в 2012 году согласно закону об адвокатуре и адвокатской деятельности была создана Национальная ассоциация адвокатов Украины — профессиональная организация, в состав которой автоматически вошли все адвокаты страны. Эта структура объединяет в себе органы самоуправления, оказывающие влияние на то, кому выдавать свидетельство адвоката, а кого его лишать.

С начала создания ассоциации ее возглавила Лидия Изовитова, которую в медиа и в адвокатской среде называют «человеком Медведчука», сообщают журналисты. Несмотря на то, что срок ее пребывания в должности закончился еще в 2022 году, она до сих пор является главой ассоциации.

Основательница инициативы "Игла" Ирина Федорова заявила, что выборы в ассоциации не проводят, ссылаясь на то, что в стране военное положение.

«Свои 10 лет она пробыла — это факт. Выборы они не проводят, они говорят — военное положение. Но слушайте, мы понимаем, что это просто сказки, посмотрите на Верховный суд, там есть Большая Палата. И в условиях военного положения люди себе провели и выбрали новый состав Большой Палаты» , — заявила она.

С начала 2000-х годов Изовитова и Медведчук «пересекались» в организации Союз адвокатов Украины. В частности, Медведчук был его основателем, а Изовитова — вице-президентом. В то же время, тогда Изовитова занимала должность в Высшем совете юстиции, которая отвечала за формирование судейского корпуса.

Адвокаты заявляют, что более десяти лет «правления» Изовитовой Национальная ассоциация и Совет адвокатов не высказывали позиций относительно исторических государственных событий.

Так, Национальная ассоциация адвокатов Украины в 2014 году не осудила диктаторские законы 16 января и не высказала позиции относительно действий режима Януковича и избиения людей на Майдане во время Революции Достоинства. Тогда группа адвокатов подписала акт недоверия к руководству Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В 2016 году ни сама Изовитова, ни возглавляемая ею Национальная ассоциация адвокатов никоим образом не отреагировала на созданный в так называемой ДНР реестр адвокатов, говорится в материале.

Уже в 2023 году на сайте Национальной ассоциации Изовитова критикует зарегистрированный в Верховной Раде законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность для адвокатов, работающих на оккупированных территориях, признавая легитимность власти оккупантов.

«С 2014 года руководство Национальной ассоциации не выразило ни слова относительно действий России. Не инициировано привлечение к ответственности в отношении ни одного предателя и коллаборанта» , — заявил адвокат, военнослужащий ВСУ Илья Костин.

«Важную должность в структурах украинской адвокатуры занимает бывшая парламентская помощница Виктора Медведчука Зоя Темнохудова» , — отмечают журналисты.

Темнохудова была не только помощницей, но и разделяла идеологические ценности политика Медведчука. В частности, в 2020 году в интервью местному медиа она отметила, что ей импонируют идеи мирной Украины, которые отстаивает Медведчук.

Темнохудова — адвокат из Закарпатья, а также депутат Закарпатского областного совета от ПЗЖМ (ранее известная как ОПЗЖ).

В 2022 году Совет адвокатов Закарпатья избрал Темнохудову своей представительницей в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Украины. Эта структура контролирует сдачу квалификационных экзаменов адвокатами и дисциплинарным производством.

Темнохудова отказалась давать комментарии Bihus.Info, заявив, что она не общается с журналистами «на этот счет». На вопрос: считает ли Темнохудова Виктора Медведчука государственным изменником, женщина ответила: «Хорошего вечера».

Еще один адвокат Игорь Кириленко. В 90-х годах работал в международной юридической компании Би.Ай.Эм, соучредителем которой был Медведчук. Также был консультантом Союза адвокатов Украины, который тогда Медведчук возглавлял.

Также Кириленко представлял Медведчука в судах. В частности, по делу о запрете издательства книги Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса, где Медведчуку не нравилось упоминание о нем.

Кроме самого Виктора Медведчука, Кириленко представлял в суде интересы его брата — Сергея, на которого была записана часть компаний по семейной орбите госпредателя.

В 2020 году Кириленко стал депутатом Киевсовета от партии ОПЗЖ. В настоящее время он входит в состав регламентной комиссии Киевсовета. Кириленко отказался говорить с Bihus.Info.