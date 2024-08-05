На військовому заводі у російському Башкортостані стався вибух, є загиблі

На заводі «Авангард» у місті Стерлітамак у Башкортостані (РФ) стався вибух, щонайменше троє людей загинули, повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленнями російських ЗМІ, вибух начебто стався, «коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному з цехів. Усі три члени бригади загинули».

Наразі причини аварії встановлюються.

Як заявили у слідчому комітеті РФ, припускають, що «робітники порушили техніку безпеки під час різання труб і газоповітряна суміш спалахнула».

Завод «Авангард» належить державній корпорації «Ростех» і виконує оборонне замовлення, зокрема він виробляє деталі для ракетних систем залпового вогню. Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, а також Швейцарії та України.

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