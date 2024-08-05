На военном заводе в российском Башкортостане произошел взрыв, есть погибшие

На заводе «Авангард» в городе Стерлитамак в Башкортостане (РФ) произошел взрыв, по меньшей мере три человека погибли, сообщает Радио Свобода.

По сообщениям российских СМИ, взрыв якобы произошел, «когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все три члена бригады погибли».

В настоящее время причины аварии устанавливаются.

Как заявили в следственном комитете РФ, предполагают, что «рабочие нарушили технику безопасности при резке труб и газовоздушная смесь вспыхнула».

Завод «Авангард» принадлежит государственной корпорации «Ростех» и выполняет оборонный заказ, в частности, он производит детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии и Украины.

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