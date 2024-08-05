В ООН заявили, що співробітники організації могли бути причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль

В Управлінні служб внутрішнього нагляду ООН заявили, що дев'ятеро співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР) могли бути причетними до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні минулого року﻿. Про це пише The Times of Israel, повідомляє Ділова столиця.

В Управлінні заявили, що завершили розслідування щодо 19 співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям, яких підозрювали в участі у нападі ХАМАСу на Ізраїль.

За підсумками розслідування з'ясувалося, що у дев'яти випадках "отримані докази вказують на те, що співробітники БАПОР могли бути причетні до збройних нападів 7 жовтня 2023 року".

"Робота цих осіб буде припинена в інтересах Агентства" , — сказано в заяві.

При цьому в інших дев'яти випадках докази причетності до нападу були недостатніми, а в одному випадку доказів не було.

Як повідомлялося, ізраїльська розвідка повідомила, що 190 співробітників ООН брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду, що відбувся 7 жовтня минулого року, і призвів до загострення конфлікту в Секторі Газа.