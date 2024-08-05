В ООН заявили, что сотрудники организации могли быть причастны к нападению ХАМАС на Израиль

В Управлении служб внутреннего надзора ООН заявили, что девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) могли быть причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.﻿ Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Деловая столица.

В Управлении заявили, что завершили расследование в отношении 19 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, подозреваемым в участии в нападении ХАМАСа на Израиль.

По итогам расследования выяснилось, что в девяти случаях "полученные доказательства указывают на то, что сотрудники БАПОРа могли быть причастны к вооруженным нападениям 7 октября 2023 года".

"Работа этих лиц будет прекращена в интересах Агентства" , — говорится в заявлении.

При этом в других девяти случаях доказательства причастности к нападению были недостаточными, а в одном случае доказательств не было.

Как сообщалось ранее, израильская разведка сообщила, что 190 сотрудников ООН участвовали в похищениях и убийствах во время рейда, состоявшегося 7 октября прошлого года, и привел к обострению конфликта в Секторе Газа.