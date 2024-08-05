Зеленский рассказал, на какие суммы рассчитывает Украина осенью

На казначейські рахунки надійшло 3,9 мільярда доларів від США та продовжується робота над отриманням у серпні 4 млрд євро допомоги від Євросоюзу. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Дзеркало тижня.

Він додав, що для України принципово, щоб між оголошенням пакетів допомоги та її застосуванням на фронті витрачалось мінімум часу.

"Ми готуємо зараз і нові пакети, які можуть посилити позиції України восени" , - додав Зеленський.

Він також очікує на реалізацію з партнерами використання конфіскованих російських активів на 50 мільярдів доларів на користь України.

"Це те, що критично для України й може нас посилити саме в цьому осінньо-зимовому сезоні" , - підсумував президент.

Як повідомлялося, Україна через Світовий банк отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США. На початку липня МВФ надав $2,2 млрд чергового траншу від МВФ. На ці кошти уряд планував профінансувати критичні видатки бюджету, соціальну допомогу, зарплати медиків та учителів.