Зеленский рассказал, на какие суммы рассчитывает Украина осенью

На казначейские счета поступило 3,9 миллиарда долларов от США и продолжается работа по получению в августе 4 млрд евро помощи от Евросоюза. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Зеркало недели.

Он добавил, что для Украины важно, чтобы между объявлением пакетов помощи и их применением на фронте тратилось минимум времени.

"Мы готовим сейчас и новые пакеты, которые могут усилить позиции Украины осенью" , – добавил Зеленский.

Он также ожидает реализации с партнерами использования конфискованных российских активов на 50 миллиардов долларов в пользу Украины.

"Это то, что критично для Украины и может нас усилить именно в этом осенне-зимнем сезоне" , - подытожил президент.

Как сообщалось, Украина через Всемирный банк получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США. В начале июля МВФ выделил $2,2 млрд очередного транша от МВФ. На эти средства правительство планировало профинансировать критические расходы бюджета, социальную помощь, зарплаты медиков и учителей.