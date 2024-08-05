Буданов планував операцію в Малі ще торік - ЗМІ

Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною, звинувативши Київ у "підтримці повстанців-туарегів", які наприкінці липня розгромили великий загін "вагнерівців". Видання The Times стверджує, що Україна нібито й справді шукала співпраці з повстанцями ще торік, повідомляє Корреспондент.

Нинішня хунта Малі, яка здійснила державний переворот і скинула законну владу країни у 2020 році, заявила, що заяви представника ГУР Андрія Юсова про співпрацю з туарегами означають "очевидну агресію проти Малі та підтримку міжнародного тероризму".

Згідно з оприлюдненими документами Агентства нацбезпеки США, на які посилається ЗМІ, голова ГУР Кирило Буданов планував напад на бойовиків Групи Вагнера у Малі ще торік.

Іще одне "джерело" газети - неназваний російський Telegram-канал, який заявляє, що деяких повстанців-туарегів буцімто "привезли аж в Україну", щоб тут "тренувати на FPV-дронах".