Буданов планировал операцию в Мали еще в прошлом году – СМИ
Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в "поддержке повстанцев-туарегов", которые в конце июля разгромили большой отряд "вагнеровцев". Издание The Times утверждает, что Украина якобы действительно искала сотрудничество с повстанцами еще в прошлом году, сообщает Корреспондент.
Нынешняя хунта Мали, совершившая государственный переворот и свергшая законные власти страны в 2020 году, заявила, что заявления представителя ГУР Андрея Юсова о сотрудничестве с туарегами означают "очевидную агрессию против Мали и поддержку международного терроризма".
Согласно обнародованным документам Агентства нацбезопасности США, на которые ссылается СМИ, глава ГУР Кирилл Буданов планировал нападение на боевиков Группы Вагнера в Мали еще в прошлом году.
Еще один "источник" газеты - неназванный российский Telegram-канал, заявляющий, что некоторых повстанцев-туарегов якобы "привезли в Украину", чтобы здесь "тренировать на FPV-дронах".
"Также сообщается, что украинский спецназ в течение последнего года принимал участие в операциях против боевиков Вагнера в Судане", - добавляет издание, не уточняя, на кого именно он ссылается в этом утверждении.