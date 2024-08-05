Буданов планировал операцию в Мали еще в прошлом году – СМИ

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в "поддержке повстанцев-туарегов", которые в конце июля разгромили большой отряд "вагнеровцев". Издание The Times утверждает, что Украина якобы действительно искала сотрудничество с повстанцами еще в прошлом году, сообщает Корреспондент.

Нынешняя хунта Мали, совершившая государственный переворот и свергшая законные власти страны в 2020 году, заявила, что заявления представителя ГУР Андрея Юсова о сотрудничестве с туарегами означают "очевидную агрессию против Мали и поддержку международного терроризма".

Согласно обнародованным документам Агентства нацбезопасности США, на которые ссылается СМИ, глава ГУР Кирилл Буданов планировал нападение на боевиков Группы Вагнера в Мали еще в прошлом году.

Еще один "источник" газеты - неназванный российский Telegram-канал, заявляющий, что некоторых повстанцев-туарегов якобы "привезли в Украину", чтобы здесь "тренировать на FPV-дронах".