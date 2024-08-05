Окупанти не зайшли в Торецьк, бої точаться біля міста - МВА

Російські окупанти просуваються до адміністративних кордонів Торецька Донецької області. Про це заявив начальник Торецької МВА Василь Чинчик в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

Він уточнив, що росіянам не вдалося зайти в місто, проте вони перебувають біля адміністративних кордонів Торецька.

«Станом на сьогодні (5 серпня — ред.) ворог просувається до адміністративних кордонів Торецька, у місто не зайшов, перебуває поблизу адміністративних кордонів міста» , — заявив він.

Чиновник також додав, що в місті залишається приблизно 3 тисячі мирних жителів. З 24 червня було евакуйовано 3700 жителів громади, зокрема 97 дітей.