Оккупанты не зашли в Торецк, бои идут возле города - МВА

Российские оккупанты продвигаются к административным границам Торецкая Донецкой области. Об этом заявил начальник Торецкой МВА Василий Чинчик в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

Он уточнил, что россиянам не удалось зайти в город, однако они находятся у административных границ Торецкого.

«По состоянию на сегодняшний день (5 августа — ред.) враг продвигается к административным границам Торецкая, в город не зашел, находится вблизи административных границ города» , — заявил он.

Чиновник также добавил, что в городе остается около 3 тысяч мирных жителей. С 24 июня было эвакуировано 3700 жителей общины, в том числе 97 детей.