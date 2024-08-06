Окупанти в Криму базують військові гелікоптери біля будинків – представництво президента

Окупанти у Криму базують військові вертольоти на майданчиках біля житлових будинків.﻿﻿ Про це заявили у Представництві президента України в Автономній республіці Крим, повідомляє Українська правда.

За інформ﻿ацією представництва, триває мілітаризація Кримського півострова.

Окупанти продовжують використовувати цивільне населення Криму, як живий щит для російських загарбників.

Зокрема, військові вертольоти базуються на майданчиках на місці пустирів біля житлових будинків.

Також у селах Джанкойського району на околицях населених пунктів розміщені різні ворожі ЗРК.