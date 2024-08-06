Оккупанты в Крыму базируют военные вертолеты возле домов – представительство президента
Оккупанты в Крыму базируют военные вертолеты на площадках возле жилых домов. Об этом заявили в Представительстве президента Украины в АР Крым, сообщает Украинская правда.
По информации представительства, продолжается милитаризация Крымского полуострова.
Оккупанты продолжают использовать гражданское население Крыма, как живой щит для российских захватчиков.
В частности, военные вертолеты базируются на площадках на месте пустырей возле жилых домов.
Также в селах Джанкойского района на окраинах населенных пунктов размещены различные вражеские ЗРК.