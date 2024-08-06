Оккупанты в Крыму базируют военные вертолеты возле домов – представительство президента

Оккупанты в Крыму базируют военные вертолеты на площадках возле жилых домов.﻿﻿ Об этом заявили в Представительстве президента Украины в АР Крым, сообщает Украинская правда.

По информации представительства, продолжается милитаризация Крымского полуострова.

Оккупанты продолжают использовать гражданское население Крыма, как живой щит для российских захватчиков.

В частности, военные вертолеты базируются на площадках на месте пустырей возле жилых домов.

Также в селах Джанкойского района на окраинах населенных пунктов размещены различные вражеские ЗРК.