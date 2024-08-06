ISW: У РФ за розкрадання затримали двох високопоставлених посадовців Міноборони
Російська влада затримала керівника парку "Патріот" Міністерства оборони Росії В'ячеслава Ахмедова та заступника начальника Управління інноваційного розвитку МО Росії генерал-майора Володимира Шестерова за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах 5 серпня. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Російські правоохоронці повідомили кремлівському виданню ТАСС, що підозрюють Ахмедова і Шестерова у розкраданні понад 40 мільйонів рублів (приблизно 471 000 доларів) під час державних закупівель для парку, і попередили, що у справі можуть з'явитися додаткові фігуранти.
Парк "Патріот" був особистим проєктом колишнього міністра оборони Росії і нинішнього секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу, а нещодавно затриманий колишній заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов контролював будівництво парку.
"Російський військовий блогер, який особливо критично ставиться до російського військового командування, привітав арешти Ахмедова і Шестерова і заявив, що Ахмедов і Шестеров були частиною "старої команди", яка контролювала Міністерство оборони Росії під керівництвом Шойгу, припустивши, що їхні арешти "свідчать" про зменшення впливу Шойгу.
Російське інсайдерське джерело, яке раніше правильно передбачило кілька командних змін у МО РФ, припустило, що нещодавно звільнений колишній заступник міністра оборони генерал армії Павло Попов, який, як повідомляється, пов'язаний з Центром управління національною обороною Росії, може стати наступним високопоставленим чиновником МО, який буде заарештований", – йдеться у звіті.
З квітня 2024 року російські чиновники заарештували кількох високопосадовців російського оборонного відомства за аналогічними звинуваченнями в корупції.
Російські військові блогери раніше припускали, що арешти Іванова та інших високопосадовців оборонного відомства, пов'язаних із Шойгу, можуть свідчити про зменшення впливу Шойгу в Кремлі, а також про бажання Кремля "зачистити" стару гвардію від наближених до Шойгу за нового керівництва Міноборони Росії.
Інсайдерське джерело також заявило 5 серпня, що начальник Головного бронетанкового управління Міноборони Росії генерал-лейтенант Олександр Шестаков залишить свою посаду найближчим часом".
Ключові висновки ISW за 5 серпня:
- 5 серпня російська влада затримала керівника парку "Патріот" Міністерства оборони Росії В'ячеслава Ахмедова та заступника начальника Управління інноваційного розвитку МО РФ генерал-майора Володимира Шестерова за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.
- Російське інсайдерське джерело, яке раніше вірно передбачило кілька командних змін у Міністерстві оборони Росії, заявило 5 серпня, що начальник Головного бронетанкового управління Міноборони Росії генерал-лейтенант Олександр Шестаков залишить свою посаду найближчим часом.
- Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу зустрівся 5 серпня в Тегерані з різними високопоставленими іранськими чиновниками, в тому числі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, начальником Генерального штабу Збройних сил Ірану генерал-майором Мохаммадом Багері і секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ахбаром Ахмадіаном.
- Росія посилює умови від'їзду для таджицьких мігрантів, які сподіваються працювати в Росії, ймовірно, в рамках поточних російських зусиль з протидії загрозам безпеці з боку афганської філії "Ісламської держави" "Ісламська держава - Хорасан" (ІД-Х) після терористичної атаки в Крокус Сіті Холі в березні 2024 року.
- Головне управління військової розвідки (ГУР) України, посилаючись на супутникові знімки, повідомило, що 3 серпня українські безпілотники знищили бомбардувальник Су-34 і склад боєприпасів на аеродромі Морозовськ у Ростовській області.
- Російські війська просунулися на схід від Торецька і Покровська, а також поблизу Донецька і Роботиного.
- Кремль продовжує намагатися позиціонувати російських ветеранів, які воювали в Україні, на внутрішньополітичних ролях.