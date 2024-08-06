ISW: В РФ за хищения задержали двух высокопоставленных чиновников Минобороны

Российские власти задержали руководителя парка "Патриот" Министерства обороны России Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Управления инновационного развития МО России генерал-майора Владимира Шестерова по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах 5 августа. ﻿Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Российские правоохранители сообщили кремлевскому изданию ТАСС, что подозревают Ахмедова и Шестерова в хищении более 40 миллионов рублей (примерно 471 000 долларов) при государственных закупках для парка, и предупредили, что в деле могут появиться дополнительные фигуранты.

Парк "Патриот" был личным проектом бывшего министра обороны России и нынешнего секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, а недавно задержанный бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов контролировал строительство парка.

"Российский военный блогер, который особенно критически относится к российскому военному командованию, приветствовал аресты Ахмедова и Шестерова и заявил, что Ахмедов и Шестеров были частью "старой команды", которая контролировала Министерство обороны России под руководством Шойгу, предположив, что их аресты "свидетельствуют" об уменьшении влияния Шойгу.

Российский инсайдерский источник, который ранее правильно предсказал несколько командных изменений в МО РФ, предположил, что недавно уволенный бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов, который, как сообщается, связан с Центром управления национальной обороной России, может стать следующим высокопоставленным чиновником МО, который будет арестован" , – говорится в отчете.

С апреля 2024 года российские чиновники арестовали нескольких высокопоставленных чиновников российского оборонного ведомства по аналогичным обвинениям в коррупции.

Российские военные блогеры ранее предполагали, что аресты Иванова и других высокопоставленных чиновников оборонного ведомства, связанных с Шойгу, могут свидетельствовать об уменьшении влияния Шойгу в Кремле, а также о желании Кремля "зачистить" старую гвардию от приближенных к Шойгу при новом руководстве Минобороны России.

Инсайдерский источник также заявил 5 августа, что начальник Главного бронетанкового управления Минобороны России генерал-лейтенант Александр Шестаков покинет свою должность в ближайшее время".

Ключевые выводы ISW за 5 августа