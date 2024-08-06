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WSJ: Іран готується до війни та запросив у Росії радари та системи ППО

WSJ: Іран готується до війни та запросив у Росії радари та системи ППО
Фото: Рixabay

Іран запросив у Росії передові системи протиповітряної оборони в контексті підготовки до ймовірної масштабної війни з Ізраїлем, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Двоє іранських чиновників, знайомих із військовим плануванням, підтвердили, що Тегеран звернувся до Росії з проханням надати сучасні радари та засоби протиповітряної оборони.

Видання зазначило, що 5 серпня екс-міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Ірану, де зустрівся з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, а також командувачем іранських збройних сил бригадним генералом Мохаммадом Багері, який очолює планування військових ударів по Ізраїлю.

Під час зустрічі Пезешкіан заявив, що Іран сповнений рішучості поглибити відносини з Росією як зі своїм стратегічним партнером.

"Росія є однією з країн, які підтримали іранський народ у важкі часи", - заявив новий президент країни.

Також Пезешкян зазначив, що "злочинні дії" Ізраїлю у Секторі Газа та вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані минулого тижня "є наочними прикладами порушення всіх міжнародних законів і правил".

"Спільні позиції Ірану і Росії "у просуванні багатополярного світу, безумовно, призведуть до більшої глобальної безпеки і миру", - сказав президент Ірану.
"Ми готові до повноцінної співпраці з Іраном з регіональних питань", - заявив у відповідь Шойгу.

Ризик великої війни на Близькому Сході

Минулого тижня ізраїльські військові ліквідували високопоставлених чиновників ХАМАСу Ісмаїла Ганію та "Хезболли" Фуада Шукра. У відповідь Іран заявив про готовність завдати масованого удару по Ізраїлю.

Армія Ізраїлю готується до багатоденного удару ракетами та безпілотниками з боку Ірану, бойовиків "Хезболли" у Лівані та хуситів в Ємені.

Як повідомляють ЗМІ, Іран ймовірно атакує Ізраїль 12 та 13 серпня.

Днями Вашингтон закликав Іран пом'якшити помсту за вбивство лідера ХАМАС, але Тегеран відмовився від цієї пропозиції.

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