WSJ: Иран готовится к войне и запросил у России радары и системы ПВО

Иран запросил у России передовые системы противовоздушной обороны в контексте подготовки к вероятной масштабной войне с Израилем, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Двое иранских чиновников, знакомых с военным планированием, подтвердили, что Тегеран обратился к России с просьбой предоставить современные радары и средства противовоздушной обороны.

Издание отметило, что 5 августа экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран, где встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также командующим иранскими вооруженными силами бригадным генералом Мохаммадом Багери, который возглавляет планирование военных ударов по Израилю.

В ходе встречи Пезешкиан заявил, что Иран полон решимости углубить отношения с Россией как со своим стратегическим партнером.

"Россия является одной из стран, которые поддержали иранский народ в трудные времена" , - заявил новый президент страны.

Также Пезешкян отметил, что "преступные действия" Израиля в Секторе Газа и убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе "являются наглядными примерами нарушения всех международных законов и правил".

"Совместные позиции Ирана и России "в продвижении многополярного мира, безусловно, приведут к большей глобальной безопасности и миру" , - сказал президент Ирана.

"Мы готовы к полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам" , - заявил в ответ Шойгу.

Риск большой войны на Ближнем Востоке

На прошлой неделе израильские военные ликвидировали высокопоставленных чиновников ХАМАСа Исмаила Ганию и "Хезболлы" Фуада Шукра. В ответ Иран заявил о готовности нанести массированный удар по Израилю.

Армия Израиля готовится ко многодневному удару ракетами и беспилотниками со стороны Ирана, боевиков "Хезболлы" в Ливане и хуситов в Йемене.

Как сообщают СМИ, Иран вероятно атакует Израиль 12 и 13 августа.

На днях Вашингтон призвал Иран смягчить месть за убийство лидера ХАМАС, но Тегеран отказался от этого предложения.